Влияние санкций на турсектор Ирана ничтожно - глава туристской организации

4 мая 2019 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Иране (начиная с 28 марта) доходы туристического сектора составили 11,8 миллиарда долларов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на ISNA, об этом сказал председатель Организации культурного наследия, народных промыслов и туризма Ирана Али Аскер Мунисан.

По его словам, влияние санкций на туристический сектор Ирана ничтожно.

Председатель организации отметил, что в связи с этим может быть существенным вклад данного сектора в экономику страны.

“Создание новых мест размещения туристов поможет развитию сектора”, - сказал Мунисан.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Ровшан Гусейнов)

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