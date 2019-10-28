В Иране построят 10 новых плотин

28 октября 2019 12:33 (UTC+04:00)

Во втором полугодии будут открыты 10 плотин в 6 провинциях Ирана, что в общей сложности обеспечит 745 млн. кубических метров воды для питья, сельского хозяйства и промышленности, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Эксплуатация этих плотин обеспечит восемь млн. кубометров воды в промышленности, 698 млн. кубометров для сельского хозяйства и 41 млн. кубометров воды в области питьевой воды. Проекты также обеспечивают питьевой водой два города с населением в полторы тысячи человек.

Во втором квартале этого года в 31 провинциях будут введены в эксплуатацию 227 проектов на сумму 33 тыс.174 млрд. туманов. Средний объем инвестиций в каждой провинции также составляет одна тыс. млрд. туманов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране обесценились 20 валют
Экономика 12:34
Зариф: новые правила торговли США с Тегераном только усиливают экономический терроризм
Другие страны 27 октября 21:48
Иранский министр не считает ликвидацию аль-Багдади "чем-то особенным"
Политика 27 октября 20:09
В МИД Ирана уверены, что власти и народ Ирака сумеют справиться с кризисом в стране
Иран 27 октября 05:17
Азербайджан предпринимает верные шаги, чтобы мир услышал правду – иранский эксперт
Политика 26 октября 13:16
Объем экспорта иранской провинции Фарс составил $185 млн
Экономика 26 октября 12:07
Лента новостей
Объем совокупного дохода населения Узбекистана составил $26,5 млрд
Бизнес 13:29
Толпа как последняя надежда Али Керимли - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 13:25
Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО)
Звёздный мир 13:24
В рамках «Недели инноваций- InnoWeek» прошел «Kaspersky Security Day» (ФОТО)
ИКТ 13:23
Казахстан нацелен на запуск авиарейсов в Саудовскую Аравию
Бизнес 13:17
Какие модели Volkswagen будут производить в Турции?
Турция 13:12
Nuri&Jane. Освежающий вечер в осеннем Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 13:10
В Баку сохранится комфортная погода
Общество 13:09
Крупная российская авиакомпания откроет новые рейсы в Казахстан
Бизнес 13:02