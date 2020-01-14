Иран выставит на продажу 2 млн баррелей нефти

14 января 2020 12:10 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Сергей Лавров: Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность
Россия 12:53
Сергей Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана
Россия 11:54
В Туркменистане аккредитован новый посол Ирана
Туркменистан 10:08
Помпео: США не отменят санкции по Ирану
США 04:45
МИД Ирана назвал действия британского посла "открытым вмешательством"
В мире 04:19
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Иран 00:47
Лента новостей
Запрещенное в Турции лекарство не ввозится в Азербайджан - минздрав
Общество 13:19
Армения стоит перед глобальной катастрофой - экс-премьер
Армения 13:12
В 2019 г. Азербайджан посетили 3,2 млн туристов
Туризм 13:00
В 2019 году в Азербайджане увеличился объем авиагрузоперевозок
Бизнес 13:00
Минэкологии Азербайджана провело рейд в связи с запрещенными средствами рыбной ловли (ФОТО)
Общество 12:58
Сергей Лавров: Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность
Россия 12:53
Азербайджанская корпорация TITAN GROUP обнародовала объемы производства
Бизнес 12:52
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок
Бизнес 12:52
Bek Air: второй пилот потерпевшего крушение самолета допустил оплошность
Казахстан 12:47