Иран готовится к эксплуатации водохранилища "Гыз галасы"

БАКУ /Trend/ - В случае обеспечения инвестиций в размере 3,65 триллиона риалов (около 86,9 миллионов долларов) в связи со строительством водохранилища "Гыз галасы" на реке Араз в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана на границе с Азербайджаном, до конца года (21 марта 2021 года) водохранилище может быть заполнено водой.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил исполнительный директор иранской региональной компании водоснабжения Восточного Азербайджана Юсиф Гафарзаде. По его словам, в последние дни на эти цели выделено 625 миллиардов риалов (около 14,8 миллионов долларов).

"В настоящее время вокруг водохранилища ведутся работы по бетонированию и др.. Работы по строительству водохранилища завершены на 90%. Водохранилище "Гыз галасы" находится в 12 км ниже по течению от гидроузла "Худафарин".

Предусматривается, что благодаря водохранилищу "Гыз галасы" водой для орошения будет обеспечено 12 тысяч гектаров. На первичном этапе водой будет обеспечена площадь в 5,29 гектара", - добавил Гафарзаде.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)