Иранские парламентарии оценили прогнозы доходов от продажи нефти в следующем году

Специальный комитет по рассмотрению бюджета иранского парламента оценил прогнозы доходов от нефти, предусмотренные в законопроекте о бюджете на следующий 1400 иранский календарный год (начинается 21 марта 2021 г.), на встрече с министром нефти Бижаном Намдаром Зангане и главой Центрального Банка Ирана (CBI) Абдольнасером Хеммати, передает Trend со ссылкой на "Иран.ру"

На встрече обсуждались вопросы, связанные с поступлением нефтяных доходов в законопроект госбюджета будущего года, сообщает Shana.

По словам депутата Джабара Кучаки-Нежада, на встрече, Зангане защитил положения бюджетного законопроекта, касающиеся экспорта нефти и доходов от нефти, и заявил, что Иран сможет продавать 2,3 миллиона баррелей в сутки в следующем году.

Упомянув экспорт нефти в предыдущие годы, когда нефтяная промышленность страны также была ограничена санкциями, Зангане сказал: «[В те годы] мы могли экспортировать более 2,4 миллиона баррелей нефти в сутки, поэтому мы сможем реализовать экспорт 2,3 миллиона баррелей в сутки».

Министр также коснулся состояния инфраструктуры нефтяной отрасли, отметив, что в сложившейся ситуации, Миннефть нуждается в финансовых ресурсах для реконструкции и модернизации инфраструктуры нефтяной отрасли.

Правительство представило законопроект о бюджете на следующий 1400 иранский календарный год в иранский парламент (меджлис) в начале этого месяца. Предлагаемый бюджет составляет около 24,357 квадриллиона риалов (около 579,928 миллиарда долларов по официальному курсу в 42 тысячи риалов).

Специальному парламентскому комитету по рассмотрению бюджета (известному как комитет Талфика) было поручено рассмотреть законопроект администрации.

Комитет Талфиака - это орган, состоящий из депутатов из разных комитетов, который создается каждый год для изучения законопроекта о национальном бюджете.

После рассмотрения законопроекта отчет комитета будет представлен в парламент для передачи депутату регламента для дальнейшего рассмотрения и оценки.