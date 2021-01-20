Торгово-экономические связи Ирана и России активно развиваются

Торгово-экономические отношения между Тегераном и Москвой активно развиваются несмотря на введение жестких санкций США против двух стран, сказал посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Россия - страна с преимущественно импортной экономикой, а объем импорта страны составляет около 270 миллиардов долларов в год", - сказал посол на встрече с губернатором провинции Восточный Азербайджан Мохаммадом Резой Пурмохаммади. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

"Сотрудничество между Ираном и Россией в военной сфере, в сфере безопасности и политике находится на самом максимальном возможном уровне, но есть недостатки в области экономических и культурных отношений, которые необходимо устранить обеим сторонам", - указал он.

"В гражданском секторе были приняты различные меры, которые, к сожалению, прекратились из-за вспышки пандемии коронавируса, поэтому ждем снижения ограничений и открытия границ для запуска проектов, и мы обязательно поддержим соответствующие проекты", - отметил посол.