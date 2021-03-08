Пропускная способность Ирана по морским перевозкам пассажиров достигнет 25 млн. человек в год

Глава Портовой и морской организации Ирана (PMO) заявил, что к концу текущего 1399 иранского календарного года (20 марта 2021) пропускная способность страны по морским перевозкам пассажиров достигнет 25 миллионов человек в год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Иран.ru", сообщает ILNA.

«Пропускная способность северных и южных портов страны в настоящее время составляет 24,8 миллиона человек в год, а с учетом текущих проектов развития в указанных регионах к концу текущего года этот показатель достигнет 25 миллионов человек», - рассказал Мохаммад Растад.

Выступая на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании (MOU) между Министерством транспорта и градостроительства и Министерством культурного наследия, ремесел и туризма для развития прибрежного и морского туризма, Растад отметил, что в настоящее время существует 57 пассажирских судов для морского туризма, общей вместимостью 7 500 человек, большинство из которых курсируют по маршруту между южным Бендер-Аббасом и островами Кешм.

По его словам, также зарегистрировано 12 000 лодок, 500 из которых находятся в ведении морских клубов.

Он также отметил, что помимо упомянутых пассажирских лодок, кораблей и лодок в портах страны работает 50 десантных судов. Эти десантные катера могут перевозить 2 500 автомобилей и 8 000 пассажиров.

Упомянутые десантные суда в основном перевозят пассажиров и автомобили с материка на остров Кешм в южной провинции Хормозган. По словам чиновника, такие суда также работают в других прибрежных районах, включая Киш, а также между Генаве и Харком.

Имея около 5800 километров береговой линии на севере и юге страны, Иран обладает большими возможностями с точки зрения природных достопримечательностей морского туризма в регионе и во всем мире.

Несмотря на ограничения, созданные вспышкой коронавируса, иранским портам удалось привлечь 3,57 триллиона риалов (более 85 миллионов долларов) инвестиций в первом квартале текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 20 июня 2020 г.).

Указанные инвестиции были сделаны, в основном, с целью развития и поддержания инфраструктуры и оборудования портов.

Строительство шести плавучих причалов для пассажиров и туризма в портах Сохейли и Гурзин на островах Кешм и Хенгам, а также продолжение третьей фазы проекта развития порта Шахид Раджаи также входят в число достижений PMO в первом квартале.