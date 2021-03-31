Производство ручных ковров в Иране выросло на 34 процента за 10 месяцев года

Экономика 31 марта 2021 08:32 (UTC+04:00)
Производство ручных ковров в Иране выросло на 34 процента за 10 месяцев года

Производство ручных ковров выросло на 34 процента за первые 10 месяцев прошлого 1399 персидского года (20 марта 2020 г. - 21 января 2021 г.). Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, заявила глава Национального центра ковров Ирана Фараназ Раф.

Ф.Раф сказала, что за этот период в Иране было соткано 1 869 304 квадратных метра ковров ручной работы, тогда как за тот же период прошлого года этот показатель составлял 1 231 321 квадратный метр.

Она добавила, что в производстве ковров ручной работы в Иране работают 10 140 бизнес-единиц, среди которых 2 787 - централизованные мастерские, 7 256 нецентрализованных мастерских и 97 - большие ковроткацкие комплексы.

В целом, в этой области были созданы 191 545 рабочих мест, отметила глава Национального центра.

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