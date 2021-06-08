Грузооборот в портах на юге и севере Ирана за семь лет вырос почти на 40%

Организация портов и морского судоходства Ирана (PMO) сообщила, что грузооборот в портах на юге и севере страны вырос почти на 40% за семь лет и достиг 250 миллионов метрических тонн в год до конца марта, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Данные PMO, представленные в воскресном отчете официального информационного агентства IRNA, показали, что пропускная способность портов Ирана достигнет 280 миллионов тонн в год после завершения нескольких проектов в этом году.

В отчете говорится, что общая пропускная способность портов в Иране составляла около 180 миллионов тонн летом 2013 года, когда нынешнее административное правительство пришло к власти на первый четырехлетний срок.

В нем говорится, что контейнерная вместимость в портах, измеряемая в двадцатифутовых эквивалентах (TEU), к середине лета этого года увеличится вдвое по сравнению с восемью годами назад и составит в общей сложности 8,5 млн. TEU.

В этом году пассажиропоток в портах достигнет целевого показателя в 25 миллионов человек в год по сравнению с 14 миллионами в августе 2013 года.

Представляя проекты по ремонту и модернизации торговых ворот в Персидском заливе, Иран вложил значительные средства в свой порт Чабахар на Оманском заливе и в порты Каспийского моря, чтобы еще больше стимулировать торговлю с союзниками и партнерами.

Страна стремится достичь цели в 500 миллионов метрических тонн грузовых мощностей в своих портах в течение следующих пяти лет.