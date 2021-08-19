В Иране увеличивается число тепличных проектов
За прошлый 1399 иранский год (март 2020- март 2021) в общей сложности было построено 4311 гектаров теплиц по всей стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сказал директор «Проекта расширения теплиц» Министерства сельского хозяйства Ирана Дарьюш Салемпур.
«Около 94% наших планов были реализованы в прошлом году, так как мы планировали создать около 4600 гектаров», - отметил он.
Возглавляют список провинций, где в прошлом году были построены теплицы, Тегеран - 664 га, Исфахан - 611 га, Восточный Азербайджан - 347 га, Ардебиль - 329 га, Хормозган - 306 га и Хорасан Резави - 288 га.
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