Посол КР призвал Иран инвестировать в строительство крупных и малых ГЭС в Кыргызстане

Накануне состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Иране Турдакуна Сыдыкова с генеральным директором Департамента международного экономического сотрудничества МИД Ирана Сеидом Жалолиддином Алави Сабзивари. Подробности о ходе встречи рассказали в пресс-службе МИД, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Стороны обсуждали вопросы активизации кыргызско-иранского двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В ходе встречи Сыдыков отметил важность развития торгово-экономического сотрудничества, которое является приоритетным направлением в двусторонних отношениях между Кыргызстаном и Ираном.

Глава МИД предложил иранской стороне совместно определить наиболее перспективные направления и разработку действенных, эффективных механизмов для реализации конкретных экономических проектов, представляющих взаимный интерес.

Турдакун Сыдыков подчеркнул, что Кыргызстан представляет собой наиболее благоприятную страну с облегченным режимом инвестиционной политики и благоприятствующим законодательством для инвесторов.

В этой связи посол КР призвал иранскую сторону инвестировать в реализацию проектов по строительству крупных и малых ГЭС в Кыргызской Республике.

Помимо этого, он отметил важность вопроса эффективного использования транспортно-транзитного потенциала двух стран, а также возможностей иранских морских портов «Бендер-Аббас» и «Чабахар» для развития грузоперевозок, которые будут способствовать увеличению объема товарооборота между КР и ИРИ.

Отмечена перспективность взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Также глава внешнеполитического ведомства обратил внимание собеседника на важность открытия прямого воздушного сообщения между столицами двух стран, способствующего увеличению туристического потока и обмена бизнес-делегациями в различных отраслях.

В свою очередь, Сеид Жалолиддин Алави подтвердил заинтересованность Ирана в интенсификации расширенного сотрудничества с Кыргызстаном во всех сферах, в том числе, в рамках Организации экономического сотрудничества и Евразийского экономического союза.

Далее Сыдыков передал 50 инвестиционных проектов на английском языке для рассмотрения и изучения иранскими инвесторами из числа государственных и частных компаний.