Иран и Таджикистан планируют увеличить торговый оборот до 500 млн евро
Посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди в понедельник заявил, что Тегеран и Душанбе стремятся увеличить торговый оборот до 500 млн евро, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.
Он на конференции "Перспективы отношений Ирана и Таджикистана" по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран заявил.
По его словам, до сих пор Иран и Таджикистан подписали 160 документов о сотрудничестве. Говоря о долгосрочных целей в торговых и экономических отношений двух стран, Зохиди заявил, что обе страны договорились увеличить торговый оборот до 500 млн евро.
"Объем торгового оборота между Ираном и Таджикистаном вырос в 3 раза за последние три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.
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