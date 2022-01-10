Иран и Таджикистан планируют увеличить торговый оборот до 500 млн евро

Посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди в понедельник заявил, что Тегеран и Душанбе стремятся увеличить торговый оборот до 500 млн евро, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Он на конференции "Перспективы отношений Ирана и Таджикистана" по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений двух стран заявил.

По его словам, до сих пор Иран и Таджикистан подписали 160 документов о сотрудничестве. Говоря о долгосрочных целей в торговых и экономических отношений двух стран, Зохиди заявил, что обе страны договорились увеличить торговый оборот до 500 млн евро.

"Объем торгового оборота между Ираном и Таджикистаном вырос в 3 раза за последние три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", отметил он.