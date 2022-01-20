Тегеран предложил своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана

Иранская сторона предложила России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию. Об этом заявил в четверг министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе текущей поездки [в Россию] обсуждались своповые поставки российского газа через Иран, - цитирует его агентство Tasnim. - За последние месяцы мы начали осуществлять своповые поставки газа из Туркменистана в Азербайджан через территорию Ирана. Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта".

По словам министра, "газ в сжиженном виде можно экспортировать в любую точку страны".