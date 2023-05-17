В Иране сообщили об открытии в стране представительства ВТБ

Российский банк ВТБ открыл свое представительство в Иране. Об этом в среду сообщил заместитель министра торговли, промышленности и шахт, глава Организации развития торговли исламской республики Алиреза Пейманпак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате целеустремленных усилий Организации развития торговли Ирана российский банк ВТБ официально открыл свой представительский офис в Иране, - цитирует Пейманпака агентство Mehr. - Это первый российский банк, непосредственно представленный в исламской республике. Присутствие ВТБ будет способствовать совершенствованию прозрачности банковских операций".