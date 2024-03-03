Иран и Россия обсудили сотрудничество в разработке нефтяных месторождений

БАКУ /Trend/ - Министр нефти Ирана Джавад Оуджи и министр энергетики России Николай Шульгинов провели встречу в рамках 7-го саммита Форума стран-экспортеров газа, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались совместные проекты в области добычи нефти и газа, вопросы сотрудничества в разработке нефтяных месторождений и обеспечения безопасности трубопроводной инфраструктуры в Иране.

Также рассматривались перспективы совместных усилий по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета обеих стран. Шульгинов пригласил иранскую делегацию на Российскую энергетическую неделю, запланированную в Москве с 26 по 28 сентября 2024 года.