Добыча нефти в Иране в марте достигла 3,25 млн баррелей в сутки

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему отчету Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в Иране в марте 2024 года составила 3,25 миллиона баррелей в сутки, что на 20 000 баррелей в сутки больше, чем в предыдущем месяце, передает Trend.

В феврале добыча нефти в стране составила 3,23 миллиона баррелей в сутки.

В первом квартале текущего года среднедневная добыча нефти в Иране составила 3,2 миллиона баррелей. За этот период добыча увеличилась на 50 000 баррелей в сутки по сравнению с четвертым кварталом 2023 года и на 630 000 баррелей в сутки по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Данные EIA показывают, что за прошлый год добыча нефти в Иране увеличилась на 630 000 баррелей в сутки, что является самым высоким ростом среди стран-членов ОПЕК.

Из стран ОПЕК только Габон, Нигерия и Венесуэла увеличили добычу нефти за последний год. Добыча Габона выросла на 10 000 баррелей в сутки, Нигерии - на 40 000 баррелей в сутки, а Венесуэлы - на 90 000 баррелей в сутки.

Общая добыча нефти ОПЕК в первом квартале прошлого года составила 27,380 миллиона баррелей в сутки и снизилась до 26,660 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Согласно отчету EIA, Иран в марте сохранял свою позицию третьего крупнейшего производителя нефти в ОПЕК.