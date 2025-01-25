Доходы иранской нефтехимической компании "Бушер" выросли

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) общая выручка иранской нефтехимической компании "Бушер" выросла на 41 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранскую нефтехимическую компанию "Бушер".

Общий доход нефтехимической компании "Бушер" за 9 месяцев составил около 529 триллионов риалов (около 917 миллионов долларов). Общий доход компании за аналогичный период прошлого года составил 370 триллионов риалов (около 641 миллиона долларов).

Чистый доход компании за указанный период вырос до 120 триллионов риалов (около 208 миллионов долларов). В прошлом иранском году (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.) чистый доход компании составил 102 триллиона риалов (около 177 миллионов долларов).

За 9 месяцев производство продукции компании выросло на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,55 миллиона тонн. Также продажи продукции компании выросли на 19 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 1,6 миллиона тонн.

Напомним, что иранская нефтехимическая компания "Бушер" была основана в 2010 году. Площадь этой компании составляет 70 гектаров. Компания может производить более 6,6 миллиона тонн различных видов продукции в год.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 миллионов тонн в год.

Добавим, что Иран планирует в течение 8 лет увеличить потенциал по производству нефтехимической продукции до 200 миллионов тонн. В этом направлении планируется потратить 64 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!