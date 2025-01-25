Объявлены инвестиции в особую экономическую зону Ирана по нефтехимии

БАКУ /Trend/ - За прошедшие годы в Особую экономическую зону по нефтехимии в городе Махшехр провинции Хузистан на юго-западе Ирана было инвестировано 30 миллиардов долларов.

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ заместитель министра нефти Ирана и исполнительный директор Национальной компании нефтехимической промышленности Хасан Аббасзаде.

По его словам, в целом в нефтехимический сектор Ирана было инвестировано около 80 миллиардов долларов.

Аббасзаде добавил, что 27 процентов нефтехимического производственного потенциала страны принадлежит нефтехимической особой экономической зоне Махшехр. Эта зона имеет свою особенность в экономическом, коммерческом плане.

Замминистра отметил, что в текущем иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) будет предотвращено сжигание 14 факельных газов (flare gas), добываемых вместе с сырой нефтью. Таким образом, около 4 миллионов кубометров газа ежедневно будет поставляться на заводы с целью увеличения сырья для нефтехимических заводов, включая особую экономическую зону по нефтехимии Махшехр.

Отметим, что в Иране в настоящее время действуют 72 нефтехимических предприятия. Потенциал производства нефтехимической продукции составляет 96 млн. тонн в год.

В ближайшие 5 лет в стране будет создано 61 нефтехимическое предприятие с вложением 24 миллиардов долларов. Производственный потенциал этих предприятий составит 35 миллионов тонн в год.

Добавим, что в течение следующих 10 лет поставлена цель увеличить производство иранской нефтехимической продукции до 186 миллионов тонн.

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