Добыча железной руды в комплексе Санган в Иране увеличена

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) добыча на железорудном комплексе Санган в провинции Разави-Хорасан на северо-востоке Ирана выросла на 9 процентов по сравнению с планом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана (IMIDRO).

За 9 месяцев на железорудном комплексе Санган в Иране добыто около 652 тысяч тонн железной руды. В то время как добыча на этом комплексе за указанный период должна была составить 597 тысяч тонн.

За 9 месяцев (21 ноября-20 декабря 2024 г.) на железорудном комплексе Санган добыто 81,8 тысячи тонн железной руды. За 9 месяцев этот железорудный комплекс реализовал 186 тысяч тонн железной руды для обеспечения заводов сырьем.

Отметим, что железорудный комплекс Санган расположен в районе Хаф в провинции Разави Хорасан, недалеко от границы Ирана с Афганистаном. Этот железорудный комплекс работает под управлением Организации развития и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности Ирана.

В Иране может производиться в среднем 100 миллионов тонн железорудного концентрата в год. Железорудный концентрат используется в производстве стали. Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.

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