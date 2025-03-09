Выросло производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании Parskhodro

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании Parskhodro выросло на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как сообщает Trend, это отражено в отчете kodal (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и биржам Ирана.

Согласно отчету, за 11 месяцев на иранской автомобилестроительной компании Parskhodro было произведено 96 тысяч 72 легковых автомобилей. При этом за аналогичный период прошлого года производство легковых автомобилей компании составило 95 тысяч 13 единиц.

В отчете говорится, что за 11 месяцев компания произвела 61 тысячу 480 легковых автомобилей модели "Q-200", 18 тысяч 921 "Saina S", 13 тысяч 295 "Sahand", 1234 "Quick".

Отметим, что 3 крупнейших автомобилестроительных компании Ирана (Irankhodro, Saipa və Parskhodro) за 11 месяцев произвели более 896 тысяч легковых автомобилей. Производство легковых автомобилей сократилось на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.