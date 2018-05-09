Совбез ООН обсудит ситуацию вокруг Ирана на предстоящей встрече

9 мая 2018 11:34 (UTC+04:00)

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок призвал страны продолжать диалог в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и сообщил, что ситуация вокруг Ирана станет одной из главных тем заседания Совбеза ООН на следующей неделе, сообщается на сайте правительства королевства, передает РИА Новости.

"Сейчас важно сесть за стол переговоров… На следующей неделе я приму участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, где Иран будет одной из значительных тем в обсуждении", — говорится в заявлении министра.

Блок подчеркнул, что соглашение по ядерной программе Ирана стало результатом многолетних переговоров, и выход США из сделки несет угрозу европейской безопасности. Министр отметил, что Нидерланды намерены работать со своими партнерами, чтобы разработать решение для нормализации ситуации.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, президент США объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

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