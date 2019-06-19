Обогащение урана в Иране увеличилось в 4 раза

БАКУ /Trend/ - Масса обогащенного урана в Иране превысит 300 килограммов, сказал журналистам на тяжеловодном комплексе Эрак пресс-секретарь Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камалвенди, передает Trend.

«В течение нескольких дней (до 27 июня) производство обогащенного урана превысит 300 кг. Как и было объявлено правительством, этот процесс ускорится», - сказал Камалвенди.

По его словам, обогащение урана в стране увеличилось в 4 раза.

Камалвенди добавил, что следующий этап - обогащение урана до 3,7 процента - будет осуществлен в течение 1-2 дней.

Отметим, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). 8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения и в ноябре применили санкции против Ирана.

Иран 8 мая 2019 года объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по ядерной программе страны - в части, касающейся нераспространения обогащенного урана, и дал вышеуказанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана по продаже нефти, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.