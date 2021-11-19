Тегеран добивается отмены санкций на переговорах в Вене - глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что целью участия Ирана в предстоящих переговорах по ядерной программе в Вене - обеспечить снятие антииранских санкций.

Об этом Амир Абдоллахиан заявил в телефонном разговоре со своим польским коллегой Збигневом Рау, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министры иностранных дел Ирана и Польши обсудили двусторонние вопросы, а также последние региональные и международные события.

Абдоллахиан поблагодарил коллегу в связи с передачей Польшей одного миллиона доз вакцины против COVID-19 Ирану, назвав это гуманитарным шагом.

Он также подробно рассказал о процессе вакцинации в Иране, отметив, что к настоящему времени в стране были привиты более четырех миллионов афганских иммигрантов.

Отметив, что торгово-экономические отношения между двумя странами отстают от культурных, научных и парламентских, он призвал к дальнейшему сотрудничеству между частным сектором двух стран.