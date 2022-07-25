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Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления сделки

Ядерная программа Материалы 25 июля 2022 12:38
Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления сделки

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Тегеран не возобновит работу камер наблюдения на своих ядерных объектах до подписания договора, касающегося иранского атомного досье. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Камеры наблюдения, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после 2015 года [на иранских объектах], не будут работать, пока не будет возобновлена ядерная сделка", - указал Эслами, слова которого привел телеканал Al Hadath.

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