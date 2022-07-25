Иран не включит камеры наблюдения МАГАТЭ на ядерных объектах до восстановления сделки

Тегеран не возобновит работу камер наблюдения на своих ядерных объектах до подписания договора, касающегося иранского атомного досье. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Камеры наблюдения, установленные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после 2015 года [на иранских объектах], не будут работать, пока не будет возобновлена ядерная сделка", - указал Эслами, слова которого привел телеканал Al Hadath.