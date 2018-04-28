Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели

28 апреля 2018 14:41 (UTC+04:00)

Иран и ЕАЭС подпишут договор о сотрудничестве в ближайшие недели, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в субботу на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

"Мы очень рады, что в течение нескольких будущих недель договоренности о сотрудничестве между Ираном и ЕвраАзЭс получат официальный характер, подпишем соответствующий документ. Это гласит о том, что мы будем сотрудничать напрямую с Россией, а также с нашими партнерами в Евразии", — сказала глава иранского внешнеполитического ведомства.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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