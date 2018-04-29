Макрон и Рухани обсудили будущие соглашения по Ирану

29 апреля 2018 23:01 (UTC+04:00)

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье более часа обсуждал по телефону ситуацию вокруг иранского соглашения со своим коллегой из Ирана Хасаном Рухани, передает РИА Новости.

Как сообщает Елисейский дворец, Макрон выступил с пожеланием, чтобы иранское соглашение от 2015 года было сохранено и "чтобы обсуждения по трем дополнительным темам - контроль ядерной активности после 2025 года, баллистическая программа Ирана и ключевые региональные кризисы - могли начаться".

"Президент Французской республики и президент Ирана договорились работать в ближайшие недели над сохранением содержания соглашения 2015 года во всех составляющих, а также по ситуации в Йемене и Сирии", - говорится в заявлении администрации французского лидера.

Отмечается также, что двое лидеров условились, что "советники и министры смогут плотно работать по этим темам в ближайшие дни и недели в контакте с постоянными членами Совета Безопасности ООН и европейскими и региональными партнерами".

"Президент Республики (Макрон. - Прим. ред.) напомнил, что Франция остается в рамках соглашения 2015 года и будет работать над тем, чтобы достигнуть продвижения по другим затронутым темам. Он подчеркнул необходимость избежать любой эскалации напряженности в регионе", - сообщают в Елисейском дворце.

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