Верховный лидер Ирана заявил, что войны не будет, но призвал усилить армию

3 сентября 2018 01:24 (UTC+04:00)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который также является главнокомандующим вооруженных сил страны, заявил, что не существует вероятности начала военных действий, однако призвал вооруженные силы повышать свой потенциал, как передаёт РИА Новости сообщается на официальном сайте Хаменеи.

"Вооруженные силы должны проявлять бдительность и гибкость в управлении, с каждым днем улучшать свои технические возможности и человеческие ресурсы, и знать, что каждый шаг, предпринятый для усиления готовности вооруженных сил — это дань уважения Богу", — заявил Хаменеи, подчеркнув, что с точки зрения политических расчетов, не существует вероятности войны.

Накануне агентство IRNA со ссылкой на заместителя главы минобороны по международным делам Мухаммада Ахади сообщило, что министерство обороны Ирана планирует увеличить мощность баллистических и крылатых ракет, а также приобрести истребители нового поколения, морские суда и подводные лодки сверхтяжелого веса, обладающие различными возможностями вооружения.

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