США выходят из договора о дружбе с Ираном от 1955 года

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что Тегеран пытается вмешаться в право Соединенных Штатов применять меры, необходимые для защиты национальной безопасности, передаёт ТАСС.

Соединенные Штаты выходят из договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года и считают, что Иран использует Международный уголовный суд (МУС) не по назначению в политических и пропагандистских целях. Об этом заявил в среду во время выступления в Госдепартаменте госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я объявляю, что Соединенные Штаты разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, которое необходимо было принять еще, по правде говоря, 39 лет назад", - сказал он. Помпео связал данное решение с обращением Ирана в МУС в июле текущего года, в котором Тегеран обвинил США в нарушении означенного соглашения. Госсекретарь также подверг резкой критике озвученное в среду постановление инстанции, в соответствии с которым Вашингтону следует отменить часть санкций против Тегерана.

"Иран пытается вмешаться в суверенное право Соединенных Штатов по применению законных мер, необходимых для защиты нашей национальной безопасности. Иран злоупотребляет МУС в политических и пропагандистских целях", - полагает шеф американской дипломатии. По его словам, решение МУС "является необоснованным", а претензии Ирана - "абсурдными".

Международный суд ООН в среду огласил свое решение, частично удовлетворив ходатайство Ирана о введении временных мер в отношении США на период проведения разбирательства между двумя странами. Согласно решению, Вашингтон должен устранить любые препятствия на пути свободного экспорта на территорию Ирана лекарств и изделий медицинского назначения, продовольствия и сельскохозяйственной продукции, а также запасных частей, оборудования и связанных услуг, необходимых для безопасности гражданской авиации. Кроме того, суд призвал обе стороны воздержаться от действий, которые могут привести к усугублению разногласий. Все решения приняты судьями единогласно.

Иран обратился в Международный суд ООН 16 июля этого года. Конечными целями поданного иска являются признание того, что США нарушили свои обязательства в рамках договора "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года, а также скорейшая отмена Вашингтоном всех санкций и отказ от угроз введения новых рестрикций. Данные слушания касались временных мер, которые Международный суд ООН имеет право ввести на период проведения разбирательства между сторонами.

Помпео 21 мая заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Он выдвинул 12 условий заключения нового соглашения по иранской атомной программе, касающихся как непосредственно ядерной сферы, так и геополитики.

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