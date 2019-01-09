Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана

9 января 2019 15:02 (UTC+04:00)

Тегеран примет меры в ответ на санкции Евросоюза против иранских граждан, которых ЕС обвиняет в терроризме, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Совет Европейского союза включил в перечень террористов ЕС двух иранских граждан и структуру министерства разведки и безопасности Ирана в ответ на недавние нападения на территории Европы. Кроме того, совет также продлил действие санкций в отношении ранее внесенных в перечень лиц, групп и структур после полугодового пересмотра. Теперь в список входят 15 физических лиц, 21 группа и структура.

"Исламская Республика Иран в ответ на этот шаг в рамках ответных действий предпримет необходимые контрмеры", - сообщил Касеми в Telegram-канале, отметив, что решение Евросоюза вызывает удивление, а обвинения в адрес Ирана являются беспочвенными.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявлял, что обвинения в адрес Тегерана не освобождают Европу от ответственности за укрытие Организации моджахедов иранского народа, которая в Иране считается террористической.

В ноябре 2018 года главы МИД ЕС на переговорах в Брюсселе согласились рассмотреть вопрос о расширении санкционного списка в отношении Ирана из-за скандала в Дании.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

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