Первый вице-президент Ирана пообещал помощь в восстановлении Сирии

28 января 2019 23:33 (UTC+04:00)

Иран окажет помощь Сирии в восстановлении после вооруженного конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири.

"Мы будем поддерживать Сирию в период реконструкции, так же, как мы поддерживали ее в борьбе с терроризмом", - сказал он во время визита в Дамаск, передает агентство Reuters.

Кроме того, Джахангири сообщил, что в ходе его визита Иран и Сирия заключили соглашение в банковской сфере, которое он оценил как очень важное. Иран также построит электростанцию в сирийской провинции Латакия, пообещал вице-президент.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Тегеран обсудили таможенные и консульские вопросы
Туркменистан 28 января 20:11
Иран увеличил экспорт яблок более чем на 20%
Иран 28 января 19:28
Более $22 млрд от ненефтяного экспорта не поступили в Иран
Иран 28 января 19:23
Евросоюз пока не зарегистрировал механизм обхода санкций США против Ирана
Европа 28 января 18:41
Лавров: Турция и Сирия могли бы применить Аданское соглашение
Россия 28 января 14:58
Туркменистан и Иран обсудили совместные проекты на Каспии
Туркменистан 28 января 14:39
Лента новостей
Мать шехида: Мы ощущаем на себе заботу, которую оказывает Президент Ильхам Алиев о семьях шехидов, и гордимся этим
Общество 00:56
Президент Ильхам Алиев: Если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией
Политика 00:00
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан смог добиться максимального результата в дипломатической плоскости по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 28 января 23:52
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хочет добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы
Политика 28 января 23:35
Аль-Фалех заявил, что Москва пообещала Эр-Рияду ускорить темпы сокращения добычи нефти
Арабские страны 28 января 23:23
Президент Ильхам Алиев: Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, придавать импульс всестороннему развитию Азербайджана
Политика 28 января 23:22
Британский парламент повторно проголосует по сделке о Brexit 13 февраля
Европа 28 января 22:59
Президент Ильхам Алиев: Для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь
Политика 28 января 22:48
Определились соперники Азербайджана по полуфиналу "Евровидения 2019" (ФОТО)
Культура 28 января 22:43