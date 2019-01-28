Первый вице-президент Ирана пообещал помощь в восстановлении Сирии

Иран окажет помощь Сирии в восстановлении после вооруженного конфликта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в понедельник первый вице-президент Исламской Республики Эсхак Джахангири.

"Мы будем поддерживать Сирию в период реконструкции, так же, как мы поддерживали ее в борьбе с терроризмом", - сказал он во время визита в Дамаск, передает агентство Reuters.

Кроме того, Джахангири сообщил, что в ходе его визита Иран и Сирия заключили соглашение в банковской сфере, которое он оценил как очень важное. Иран также построит электростанцию в сирийской провинции Латакия, пообещал вице-президент.

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