Иран не намерен вступать в прямой диалог с США в ближайшее время

Иран в ближайшем будущем не планирует становиться инициатором двустороннего диалога с США и требует отмены санкций, касающихся экспорта нефти. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Kyodo.

"Иран не вступит в диалог с США в ближайшем будущем", - приводит агентство слова источника в иранском правительстве.

Вместе с тем отмечается, что на прошедших в среду переговорах между президентом ИРИ Хасаном Роухани и премьер-министром Японии Синдзо Абэ иранская сторона обратилась к Токио передать лично президенту США Дональду Трампу требование снять санкции в отношении поставок нефти.

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