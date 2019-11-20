Духовный лидер Ирана заявил о победе над беспорядками в стране

20 ноября 2019 13:23 (UTC+04:00)

Правительство Ирана одержало победу над беспорядками, которые прокатились по стране после решения кабинета министров о повышении цен на топливо. Об этом, как сообщил в среду катарский телеканал Al Jazeera, заявил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "правительство победило беспорядки, которые разожгли иностранцы". Хаменеи указал, что иранцам "удалось преодолеть трудности последних дней, несмотря на экономические проблемы, которые в настоящее время испытывает страна".

Духовный лидер Ирана также отметил, что "решение о повышении цен на бензин направлено на достижение самообеспечения и социальной справедливости".

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