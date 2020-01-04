Завтра в парламенте Ирана пройдет закрытое заседание в связи с гибелью генерала Сулеймани

БАКУ /Trend/ - Завтра, пятого января, парламент Ирана проведет закрытое заседание в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани.

Об этом представитель президиума иранского парламента Асадулла Аббаси сказал информационному агентству Tasnim, сообщает в субботу Trend.

По словам Аббаси, в заседании будут участвовать некоторые официальные лица вооруженных сил и служб безопасности.

Он добавил, что на заседании будут рассмотрены детали атаки США.

Аббаси добавил, что шестого января депутаты будут участвовать в траурной церемонии Касема Сулеймани.

Напомним, что третьего января в результате ракетного обстрела Багдадского аэропорта был убит командующий спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Ответственность за убийство иранского генерала взял на себя Пентагон.

Заявленная цель операции заключалась в том, чтобы предотвратить нападения со стороны Ирана в будущем.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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