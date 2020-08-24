Спикер иранского парламента провел встречу с послом Швейцарии в Тегеране

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф встретился в понедельник с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Ляйтнером, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"Помимо расширения отношений с Азией, мы заинтересованы в развитии экономических отношений с независимыми европейскими странами", - сказал на встрече спикер.

«У нас есть последовательная политика в двусторонних отношениях между Ираном и Швейцарией, основанная на доверии», - отметил Маркус Ляйтнер.