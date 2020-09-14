Посол Германии вызван в МИД Ирана

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла ФРГ в Тегеране из-за твита посольства, нарушающего дипломатическую этику, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"Генеральный директор департамента по европейским делам вызвал в МИД посла Германии и решительно осудил недипломатическую меру немецкого посольства как вмешательство во внутренние дела страны", говорится в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства Ирана.

Генеральный директор департамента по европейским делам МИД назвал неприемлемым вмешательство в законы и судебные процессы Ирана, призвав посольство признать свои дипломатические обязанности и не выходить за их рамки.

Посол Германии, со своей стороны, заявил, что передаст протест Министерства иностранных дел Ирана в Берлин.