Зариф: Иран приветствует ключевую роль Ирака в регионе

Тегеран приветствует ключевую роль Багдада в регионе. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с официальными лицами Ирака.

"Отличные переговоры в Ираке с президентом Бархамом Салехом, премьер-министром Мустафой аль-Каземи, спикером парламента Мохаммедом аль-Халбуси, министром иностранных дел Фуадом Хусейном и высокопоставленными суннитскими и шиитскими лидерами. Приоритет Ирана — это его соседи", написал Зариф на своей странице в Twitter.

"Мы приветствуем ключевую роль Ирака в регионе", добавил министр.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана, который находится с визитом в Багдаде, провел встречи с президентом, премьер-министром, спикером парламента и лидерами партий и этнических групп страны.