Иран восстановил право голоса в ООН

Иран выплатил свою задолженность перед ООН, что позволило стране восстановить право голоса. Об этом сообщил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает Trend со ссылкой на İRNA.

"После более чем 6-месячной работы над этим ООН сегодня объявила о получении средств", написал дипломат в Twitter.

Ранее генсек Организации объединенных наций Антониу Гутерреша в письме председателю ГА Волкану Бозкыру сообщил, что Иран лишен права голоса в Генассамблее ООН из-за неуплаченной задолженности перед организацией.