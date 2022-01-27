Глава МИД Катара посетит Тегеран

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани на этой неделе посетит с визитом Тегеран. Об этом сообщил катарский телеканал «Al-Jazeera», передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Министр иностранных дел Катара в четверг посетит Иран, где планирует обсудить с коллегами актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня", сообщил «Al-Jazeera» со ссылкой на свои источники.

В ходе визита в Тегеран Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани проведет переговоры с иранским коллегой Хосейнмо Амиром Абдоллахияном.