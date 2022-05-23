Президент Ирана пообещал отомстить за убийство офицера КСИР в Тегеране

Власти Ирана отомстят за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции Хаcана Сайада Ходаи. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайада Ходаи. - заявил президент. - Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя". Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

22 мая неизвестные расстреляли машину Сайада Ходаи, который подъезжал к своему дому в одном из переулков на востоке Тегерана. В покушении принимали участие два человека, передвигавшиеся на мотоцикле. Злоумышленники пять раз выстрелили в офицера КСИР.