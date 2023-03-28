Вашингтон обеспокоен данными о возможном сотрудничестве РФ и Ирана в сфере кибервойны

Соединенные Штаты обеспокоены некоторыми данными о якобы возможном сотрудничестве РФ и Ирана в области проведения информационных операций в киберпространстве, которые также называют кибервойной. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели эти сообщения, и они, очевидно, вызывают беспокойство", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, осведомлены ли в Белом доме о неких сообщениях, что РФ и Иран якобы могут начать сотрудничество в области ведения кибервойны. При этом он добавил, что в настоящее время эти данные изучаются, чтобы понять, "что за ними стоит".

Кирби добавил, что США "наблюдают растущее и углубляющееся сотрудничество между Россией и Ираном". Представитель Белого дома также заверил, что Вашингтон сделает все возможное для защиты интересов своей национальной безопасности в Ближневосточном регионе.