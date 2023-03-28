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Вашингтон обеспокоен данными о возможном сотрудничестве РФ и Ирана в сфере кибервойны

Политика Материалы 28 марта 2023 09:47 (UTC +04:00)
Вашингтон обеспокоен данными о возможном сотрудничестве РФ и Ирана в сфере кибервойны

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Соединенные Штаты обеспокоены некоторыми данными о якобы возможном сотрудничестве РФ и Ирана в области проведения информационных операций в киберпространстве, которые также называют кибервойной. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели эти сообщения, и они, очевидно, вызывают беспокойство", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, осведомлены ли в Белом доме о неких сообщениях, что РФ и Иран якобы могут начать сотрудничество в области ведения кибервойны. При этом он добавил, что в настоящее время эти данные изучаются, чтобы понять, "что за ними стоит".

Кирби добавил, что США "наблюдают растущее и углубляющееся сотрудничество между Россией и Ираном". Представитель Белого дома также заверил, что Вашингтон сделает все возможное для защиты интересов своей национальной безопасности в Ближневосточном регионе.

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