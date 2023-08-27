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Абдоллахиан выразил готовность Ирана доработать документ о сотрудничестве с Оманом

Политика Материалы 27 августа 2023 15:05 (UTC +04:00)
Абдоллахиан выразил готовность Ирана доработать документ о сотрудничестве с Оманом

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан выразил готовность Исламской Республики доработать положения документа о стратегическом всестороннем сотрудничестве между Тегераном и Маскатом.

Как передает Trend, об этом глава МИД Ирана заявил во время телефонного разговора со своим оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Он также высоко оценил конструктивную роль Омана и заявил о принципиальной позиции Исламской Республики в процессе переговоров по снятию санкций.

Со своей стороны, министр иностранных дел Омана заявил о готовности для расширения регионального и двустороннего сотрудничества с Ираном.

Стороны также обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

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