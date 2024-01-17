Индия и Иран расширят сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС

БАКУ /Trend/ - Индия и Иран договорились расширить взаимодействие в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает международная сеть TV BRICS, передает Trend.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсуждались важность международного транспортного коридора «Север-Юг», а также развитие иранского порта Чабахар.

Стороны также подтвердили готовность наращивать сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС.

Индия планирует присутствовать в обсуждаемых с Ираном проектах на долгосрочной основе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана провел телефонный разговор со своим коллегой из Пакистана Джалилом Аббасом Джилани. В ходе разговора глава МИД Ирана подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в различных сферах.