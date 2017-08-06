На авиабазе в Иране военнослужащий застрелил трех сослуживцев

Иранский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на военной авиабазе на юге провинции Тегеран, убиты по меньшей мере три человека, 12 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

По сообщению агентства, перестрелка произошла в городе Кахризак. Один из погибших был офицером, двое других – рядовыми. Военнослужащие открыли ответный огонь, в результате нападавший был убит.

Все раненые были доставлены в госпиталь ВВС в юго-восточной части города.

Мотивы нападавшего и подробности инцидента пока не известны.