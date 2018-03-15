Iran Air впервые начнет нанимать женщин-пилотов

15 марта 2018 16:04 (UTC+04:00)

Руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую газету Tehran Times.

Компания разметила ежегодное объявление о новых вакансиях для пилотов, из которого следует, что эту должность могут занимать женщины, сообщило издание.

Впервые авиакомпания Iran Air, флагманский авиаперевозчик Ирана, готова нанимать в пилоты женщин, — сказала глава компании Фарзане Шарафбафи. В настоящее время пять топ-менеджеров компании являются женщинами, добавила она. Кроме того, в компании всего работают 1,78 тысячи женщин.

"Для нас очень важно, чтобы среди наших сотрудников были женщины-пилоты", — приводит также издание выдержки из заявления директора авиалиний, которая уточнила, что после прохождения соответствующего обучения женщины будут работать на определенном типе самолетов в качестве вторых пилотов.

Авиалиния Iran Air, главный офис которой находится в Тегеране, обеспечивает 25 маршрутов внутри страны, а также десятки международных рейсов.

Шарафбафи прошлым летом сама стала женщиной-руководителем этой авиакомпании впервые в истории, об этом сообщал телеканал Press TV.

Уточнялось, что у нее есть степень доктора наук в авиационно-космической области, а ранее она возглавляла исследовательский департамент Iran Air и преподавала в Технологическом университете имени Амира Кабира и Военно-воздушной инженерной академии имени Шахида Саттари. Главной задачей на новом посту для Шарафбафи станет обновление устаревшего флота пассажирских авиалайнеров, сообщал также телеканал.

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