В Каспийском море тонет иранское торговое судно

20 декабря 2018 23:34 (UTC+04:00)

Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию. Об этом, как передает Trend, ссылаясь на РИА Новости, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.

"Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна", - приводит агентство сообщение военных.

По данным ISNA, корпус судна получил пробоину несколькими часами ранее, из-за чего начал постепенно погружаться под воду.

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