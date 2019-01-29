В двух цепных авариях в Иране погиб один, ранены 11 человек

БАКУ /Trend/ - На автомагистрали Карадж-Газвин (Иран) произошли две цепные аварии, в результате которых погиб один и пострадали 11 человек. Об этом во вторник сказал директор Центра скорой медицинской службы провинции Альборз Мехрдад Бабаи, сообщает во вторник Trend.

По словам Бабаи, в первом дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и грузового автомобиля ранения различной степени получили четыре человека, один из которых скончался в больнице.

Во втором ДТП столкнулись два пикапа и несколько автомобилей. В результате были ранены восемь человек, которые были госпитализированы.

Бабаи добавил, что в результате сильного дождя ухудшилась ситуация на дорогах в провинции.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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