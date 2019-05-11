В Иране произошло два сильных землетрясения за день

БАКУ /Trend/ - В провинции Керманшах на западе Ирана произошло землетрясение силой 5,1 балла.

Об этом сказал председатель Организации скорой медицинской помощи Ирана Пирхусейн Куливенд, сообщает в субботу Trend.

По его словам, для оценки последствий землетрясения в регионы командированы группы. Потерь нет.

Еще одно землетрясение произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Сила землетрясения составила 4,2 балла.

Информации о пострадавших во время землетрясения нет.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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