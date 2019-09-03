Иран не может использовать финансовую помощь в размере 3 млн евро

БАКУ/Trend/ - Иран не может воспользоваться материальной помощью в размере три миллиона евро, выделенной зарубежными странами пострадавшим в результате селей.

Об этом сказал председатель Общества красного полумесяца Ирана Али Асгар Пейвенди, передает во вторник Trend.

По его словам, средства лежат на счету Федерации международного красного креста и красного полумесяца.

"Из-за санкций США против Ирана валютный счет Общества красного полумесяца Ирана заблокирован", - сказал председатель общества.

Отметим, что в результате сошедших в Иране селей и наводнений, с 18 марта в течение месяца погибло 77 человек, пострадало более тысячи человек, четверо пропали без вести.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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