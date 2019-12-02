В Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы

Семьдесят девять человек, напавших на военные и полицейские базы в Иране, задержаны на юго-западе страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, речь идет о задержании лиц в провинции Хузестан во время и после беспорядков, прокатившихся по стране и затронувших в том числе эту провинцию в середине ноября, а также изъятии у них стрелкового оружия.

Агентство также сообщает о задержании членов "нескольких террористических группировок", которые планировали диверсии на важных объектах в стране.

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