В Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы

2 декабря 2019 18:42 (UTC+04:00)

Семьдесят девять человек, напавших на военные и полицейские базы в Иране, задержаны на юго-западе страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, речь идет о задержании лиц в провинции Хузестан во время и после беспорядков, прокатившихся по стране и затронувших в том числе эту провинцию в середине ноября, а также изъятии у них стрелкового оружия.

Агентство также сообщает о задержании членов "нескольких террористических группировок", которые планировали диверсии на важных объектах в стране.

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