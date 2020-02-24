В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 47
Число случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Иране достигло 47, зафиксировано 12 летальных исходов. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президиума Меджлиса (парламента) Асадулла Аббаси, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Министр здравоохранения [Саид Намаки] сообщил, что у 47 человек выявлен коронавирус, из них 12 умерли", - цитирует Аббаси агентство ISNA.
Ранее власти сообщали, что число случаев заражения в Иране коронавирусом достигло 43, при этом было зафиксировано восемь летальных исходов. Смерти от коронавируса зарегистрированы в провинциях Кум, Маркази и Мазендеран.
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